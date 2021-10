Comensales ya no llegan a restaurantes del centro de Xico, lamentan

Restauranteros ubicados en el centro de Xico, dicen estar preocupados debido a que las ventas no repuntan y la fe y optimismo se apagan.Y es que refirieron que los fines de semana, la gente prefiere acudir a la ruta de Xico Viejo, en donde se han abierto varios establecimientos que ofrecen espacios en la naturaleza.Sin embargo, aseguraron que no todos pueden establecerse en este punto gastronómico, pues carecen de los recursos.“Las ventas no levantan, los fines de semana no hay nada, la pandemia no nos ha dejado. Estamos preocupados, algunos empresarios van sobreviviendo con el nuevo punto gastronómico de la Ruta de Xico Viejo, la gente va a comer ahí y les ha ido bien, ya no se quedan aquí, es comida de campo y el entorno es la naturaleza, los restaurantes están vendiendo bien, pero acá en la cabecera no hay mucho”, lamentaron.Aseguraron que algunos han tenido que despedir a parte de su personal, pues los ingresos son pocos y además tienen que pagar luz, renta y agua.“Ya hemos perdido la fe y el entusiasmo y la pandemia no cede, hay restaurantes que ocupaban a los jóvenes, pero se han tenido que quedar con uno o dos empleados para el fin de semana porque no hay mucho”