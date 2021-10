Comerciante exige que le regresen mercancía decomisada, en Veracruz Puerto

Johani Citlaly Domínguez Domínguez, comerciante desde hace 6 años, pide al Ayuntamiento de Veracruz que le regresen la mercancía decomisada hace una semana de su puesto que fue retirado hace una semana, su urgencia además del producto es que dentro de las cosas que se llevaron una férula que requiere porque tiene una fractura en la mano.Relata que sin previo aviso, la Dirección de Comercio se llevó su kiosko hecho de lámina, mientras ella no se encontraba y aunque llegó antes de que fuera trasladado al corralón, no le permitieron sacar sus pertenencias.“No sé qué hacer, quiero saber qué va a pasar con mis cosas, es mi fuente de trabajo. Tengo 6 años trabajando aquí y nunca recibí notificación de nada. Ellos mismos de comercio me han venido a comprar y nunca me dijeron nada, el permiso, papel, nada”.Su puesto en donde vendía refrescos en la calle de Montesinos y Morelos, es su única fuente de ingresos, pagaba renta por el local semifijo pero desconocía que la propietaria tenía adeudos y tampoco le fue informado por el Ayuntamiento en todo el tiempo que estuvo ahí.“Tengo una férula ahí que utilizo porque tengo una fractura y nada me regresaron, no me dejaron entrar. Me dicen que tengo que esperar porque la grúa se lo llevó a Playa de Vacas, según me iban a notificar, ¿por qué no me resuelven nada? Eso pasó el lunes y no tengo una solución”, dijo.Johani dice estar desesperada porque del Ayuntamiento no le han resuelto sobre sus pertenencias y tampoco sabe si su puesto continúa en el corralón o si debe pagar dado que no le han dado mayor información.