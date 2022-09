Comerciantes de mariscos reportan pérdidas y bajas ventas, en Veracruz Puerto

Los productos del mar han escaseado debido a las lluvias registradas últimamente y las ventas han disminuido, señalaron los comerciantes del Mercado de Pescadería, en Veracruz Puerto.Este mes es difícil para el sector debido a que hay menos pesca y la demanda baja por el gasto del regreso a clases.Y es que los pescados y mariscos son alimentos caros que resultan prescindibles si se busca economizar."Las ventas bajaron un poco porque al haber mucha lluvia no ha habido producción y la gente no viene, pero independientemente de eso también tiene que ver la entrada de los alumnos a clases, eso ha traído más bajas. Lo que ocupaban para comprar mariscos y pescados lo ocupan para libretas, inscripción", dijo Víctor Luis Ochoa, comerciante.“Ha estado bajo, toda esta semana y la que pasó", acotó.Las lluvias dificultan la pesca, y productos como el peto, sierra y jaiba escasean durante la temporada.Por el contrario, la mojarra se encuentra a un precio accesible para los consumidores, máximo 50 pesos el kilogramo."Ha escaseado lo de mar y río, la jaiba hay días que la pescan y días que no la pueden pescar porque el rio ha crecido tanto que se lleva los equipos de los pescadores", agregó Víctor."El peto y la sierra es lo que más escasea, lo más barato es la mojarra de 80 pesos que el kilo ahorita está a 40 o 45", indicó Arturo.Ante la baja de las ventas otros productos, como el Camarón, han disminuido su valor, el promedio es de 120 y 130 pesos el kilogramo.