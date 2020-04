Comercios de Minatitlán apoyan a población regalando productos

Ante la contingencia del COVID-19, comercios del sur de Veracruz han instalado mesas con productos de la canasta básica y carne para que lo tomen las familias que más lo necesiten.



En el municipio de Minatitlán, carnicerías ofrecen paquetes variados; en la entrada colocaron mesas con un cárteles que dicen: “si usted realmente lo necesita, tome”.



“La verdad la iniciativa fue apoyar a gente que realmente no tiene hoy que comer, algo que pueda llevar a su familia entonces eso pues lo hicimos así por esa gente que no tiene... ¿se acerca la gente y que le dice?. ¿me lo puedo llevar? adelante para eso esta, esa es la función que a la gente que le sirve se lo lleve”, expresó un comerciante de carne.



Desde las 8:00 a las 11:00 horas la mesa exhibe las cosas a regalar debido a que si lo dejan más tiempo, la carne se descompone.



Son dos sucursales las que donan carne de cerdo, res, chuletas, bisteces, chicharrón y chorizo.



En Coatzacoalcos una tienda puso a disposición artículos básicos como agua, leche, aceite y alimentos no perecederos con una imagen que traía la leyenda “si puedes dona, si te falta toma”.



Y es que con la contingencia varías familias se han visto gravemente afectadas en su economía.