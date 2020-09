Comisión de Protección de Periodistas no protege ni a su personal de COVID

Falleció un trabajador de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), en Veracruz, a causa de COVID-19.Al menos 7 más se confirmaron como positivos en lo que va de la pandemia y a pesar de ello, la Comisión no aplica los protocolos ni tampoco informa al personal sobre esta situación, lo que ha colocado al resto de los integrantes en alta vulnerabilidad al virus.La CEAPP, que recientemente ha sido criticada con dureza por diputados al no cumplir con su única función de proteger y salvaguardar a los periodistas veracruzanos, tampoco ha tomado las medidas necesarias para proteger a su personal del COVID-19.Debido al manejo irresponsable de la pandemia por parte de este órgano autónomo, tanto con los periodistas del Estado como con su personal a cargo, en la CEAPP ha resultado contagiado de COVID-19 el 20% de su personal operativo, es decir, al menos 7 trabajadores.Uno de ellos, quien laboraba en la Contraloría Interna de ese organismo, fue quien falleció recientemente, apenas la semana pasada y a pesar de ello, no se han aplicado pruebas al personal de esa área que mantenía contacto directo con su compañero.Además, familiares cercanos de trabajadores de la Comisión también han muerto como consecuencia del virus pandémico y a ellos tampoco se les ha otorgado la facilidad para una prueba que descarte contagio antes de regresar a laborar, de manera que han asistido tal como les corresponde y con una posible exposición del virus.Aunque, tanto el secretario ejecutivo, Jorge Morales Vásquez y la presidenta, Ana Laura Perez Mendoza, tienen conocimiento de los contagios, no se han tomado medidas estrictas para proteger al personal, ya que, en lugar de privilegiar el trabajo a distancia y el escalonamiento en las diferentes áreas, los trabajadores laboran simultáneamente en espacios reducidos y sin guardar la sana distancia, lo que desmiente las circulares en las que supuestamente implementaban medidas de prevención.Además, han tratado de mantener los casos de contagio ocultos para al resto del personal, lo que les impide tomar las medidas para proteger su salud y su vida.Esto se confirmó en días pasados, puesto que resultó contagiado de este virus quien se desempeña como Director Jurídico, sin embargo, no se permitió que el personal que tuvo contacto con él se pusiera en cuarentena, mucho menos se aplicaron pruebas para otorgar atención oportuna y evitar un mayor brote en la dependencia.Asimismo, de manera oficial se pudo conocer que la CEAPP no exige una prueba negativa antes de que el personal que estuvo contagiado regrese a sus labores, lo que pone en riesgo al resto de los trabajadores y a periodistas y personas en general que acuden a trámites o atención.Lo anterior, se ve agravado con la conducta omisa por parte del contralor interno, Mariano Alvarado Martínez, quien de manera oficial hizo saber que no tiene conocimiento de qué trabajadores forman parte de la población más vulnerable al virus, lo que significa que no cumple con su función de verificar que dichas personas no sean expuestas al contagio, esto, de conformidad con los lineamientos oficiales de las autoridades sanitarias tanto estatales como federales.