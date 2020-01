Comité Ciudadano evalúa a Coatepec como Pueblo Mágico

El alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, informó que el Ayuntamiento se encuentra en proceso de evaluación para mantener la denominación de Pueblo Mágico, programa federal que continúa pero sin la asignación de recursos.



“Esto no implica recursos, por el momento no hay ningún recurso asignado para el programa, sólo seguir con la denominación”, acotó.



Dijo que de manera coordinada se trabaja con el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, pues de manera paralela éste realiza otras acciones que son parte de este proceso.



“Estamos en el proceso de evaluación, hasta este momento se sigue manteniendo la denominación. Ayer hablaba con la Presidenta del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos, ellos tienen otras acciones que ejercer paralelas al Ayuntamiento. Revisamos una documentación porque ellos también deben subir una información a la plataforma”, detalló.



Abundó que por el momento el municipio ha cumplido con un 70 por ciento de los requisitos ante la Secretaría de Turismo Federal, pues el resto es a través de una evaluación externa que debe contratarse.



“Con lo que tenemos creemos que se está cumpliendo con un 70 por ciento porque el resto lo cubre una evaluación externa que tenemos que contratar. Estamos viendo el tema de cómo se pudiera contratar, porque tiene un costo de 300 mil pesos y es prácticamente 30 por ciento lo que estaríamos perdiendo si no llegamos a contar con el recurso. Por eso nos estamos acercando con empresarios para ver si tenemos posibilidad de manera coordinada y poder hacer esta asesoría, que es un requisito”, concluyó.