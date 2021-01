Como PRI, PAN y PRD, MORENA también le falló a la comunidad LGBT

El coordinador del movimiento Orgullo Xalapa, Leonardo Ruiz Moreno, dijo que para estas próximas elecciones, confían más en candidatos ciudadanos que en los partidos políticos de siempre.



“Lo más factible es la vía ciudadana. Lanzamos un llamado a todos esos grupos en los partidos mal llamados Diversidad MORENA, Diversidad PRD, Diversidad PRI, que se salgan de esas filas, porque no están ayudando en nada, porque somos mayoría MORENA aquí en Veracruz y ¿qué pasó? No pasó nada, se echaron para atrás", dijo.



Además, comentó que darle un voto de castigo al actual partido gobernante no sería la solución, pues las otras instituciones políticas han hecho lo mismo: dejar de lado a la comunidad LGBTTTI.



"No sólo se trata de MORENA, el PRI y el PAN han sido muy elitistas, es en general, creo que nuestro voto será para alguien del pueblo, hasta por un independiente. Es lamentable y lastimoso que los políticos nada más nos agarran por un voto a cambio. Por parte del Gobierno del Estado hay mucho silencio para ayudar a los integrantes de la comunidad".



Para finalizar, no descartó participar en el próximo proceso electoral como candidato a la Alcaldía de Xalapa como independiente.