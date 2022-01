Cómo tramitar la incapacidad IMSS por COVID-19 en línea

Visa de Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas.

Ante el repunte de casos de Coronavirus por la variante Ómicron, la demanda de incapacidades del Instituto del Seguro Social (IMSS) también va al alza.Desde el 2020, el Seguro Social puso en línea ese trámite a disposición de los derechohabientes pero en días pasados se reportó que no se podía hacer. Sin embargo, este martes, el titular del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el permiso COVID 3.0 ya puede hacerse en Internet. "Un trámite en línea más flexible para la incapacidad temporal: ya no individuo al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS", dijo,A continuación te decimos cómo tramitarlo paso a paso.Responde el cuestionario del IMSS. Si identifica síntomas de COVID-19, te enviará al Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) para que recibas valoración médica.Si acudiste al MARSS y te realizaron una prueba de laboratorio, ingresa a la plataforma para recibir tu permiso inicial COVID-19 en espera del resultado.Si realizaste tu prueba en un laboratorio con convenio, ingresa a la plataforma para recibir tu permiso inicial COVID-19 en espera del resultado. El trámite ya se puede hacer con pruebas rápidas de antígeno.1. Si cuentas con un resultado positivo en tu prueba de “Detección cualitativa de Coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)”, tienes 3 días naturales posteriores a la entrega de resultados para realizar tu solicitud de Permiso.2. Identificación oficial vigente: Credencial para votar expedida por el INE o IFE; Pasaporte expedido por la SRE. Deberás cargar la imagen completa del documento por ambos lados y legible. En caso de asegurados extranjeros deberán identificarse con su pasaporte vigente acompañado de cualquiera de los siguientes documentos vigentes:3. Estado de cuenta bancario que incluya la cuenta CLABE: Debe de contener el nombre del solicitante, la cuenta CLABE interbancaria a 18 dígitos numerales, el documento no podrá ser mayor a 3 meses (sólo envía la hoja frontal donde se encuentran los datos, no es necesario que envíes todas las páginas)4. Fotografía de frente con luz suficiente; bien enfocada que coincida con la identificación oficial. (No se aceptará fotografías de otra fotografía o identificación).Si presentas deterioro en tu salud durante el tiempo de descanso o una vez concluido el permiso, acude inmediatamente a tu unidad médica para que te brinden la atención necesaria.No olvides cargar y verificar que los 4 documentos cumplen con los requisitos, si no es así o falta uno de ellos tu solicitud no será procedente.En casos positivos, el o los permisos se otorgan hasta acumular 10 días de descanso, si al término de estos continuas con sintomatología, deberás acudir a tu clínica u hospital más cercano para que un médico te extienda otra incapacidad.