Comunidades serranas del Volcán de Santa Martha enfrentan desabasto de maíz

Sin mediar ninguna explicación, mucho menos una justificación oficial, desde hace tres semanas se enfrenta un desabasto de maíz en las tiendas comunitarias de Diconsa que se ubican en la zona serrana del Volcán de Santa Martha, al sur del estado de Veracruz.Petra González Cruz, integrante del Comité Municipal del Movimiento Antorchista Nacional en Mecayapan, dio a conocer que tan sólo en este municipio viven unos 13 mil habitantes que resultan afectados por el desabasto del cereal.El problema, dijo, al parecer no sólo es de esta región, sino de todo el Estado y a lo mejor de todo el país, pues lo que se siembra no es suficiente para abastecer la demanda de todos nosotros.Consideró que la situación se ha agravado por los recortes presupuestales que ha sido víctima el sector agropecuario por el Gobierno de la Cuarta Trasformación, trayendo consigo que en este año la producción de maíz en nuestro país no superará las 24 millones de toneladas, cifra menor a la prevista por el Gobierno Federal.“En lugar de apoyar a los productores de básicos nacionales, se le está apostando más a la importación de granos, entre ellos el maíz, que es la que comercializa Diconsa y que propicia que diariamente la población indígena de Mecayapan acuda a las tiendas comunitarias para obtener, al menos, unos cuantos kilogramos del grano para medio comer”.Así se han vivido las últimas tres semanas, haciendo largas filas hombres y mujeres en las afueras de las tiendas comunitarias de Diconsa, exponiéndose a las inclemencias del tiempo para conseguir un poco de maíz pero desde hace tres semanas la paraestatal no abastece del producto.“Preferimos comprarlo aquí en la tienda comunitaria porque el precio es más bajo. Vienen de fuera comerciantes en sus camionetas a vendernos y nos dan la ‘costalía’ de maíz (de 50 kilogramos) en $500.00 pero ni siquiera está bien pesada, porque a veces son de 45 o 47 kilogramos y nos la venden como si tuvieran los 50 kilogramos”, añade la dirigente social.