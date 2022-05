Con Acuario cerrado, nadie vende, lamentan locatarios de plaza

La clausura del Acuario de Veracruz por parte de la Procuraduria Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) pegó a locatarios de la plaza que este fin de semana esperaba un repunte al ser “puente largo” y quincena.Teresita de Jesús, trabajadora en el área gastronómica de la Plaza Acuario, dijo que apenas empezaban a repuntar sus ventas, pues la pandemia mantuvo cerrado el sitio.“Este fin de semana era bueno para nosotros porque es puente largo por el Día del Maestro y no hay clases el lunes, aparte que es quincena. Por ejemplo, habíamos agarrado ya los fines de semana que venía mucha gente, estaban viniendo mucho los tours, demasiado los domingos y vienen pues al Acuario y ahorita a lo que he escuchado es que varios tours han cancelado al estar cerrado el acuario”Evaristo Pérez, locatario del área comercial, también lamentó el cierre total e indefinido, ya que dependen directamente del turismo.“Afecta dramáticamente porque está plaza está dirigida a los turistas, a visitantes que vienen de paseo y compran souvenirs para sí mismos, familiares que no pudieron venir con ellos o para conocidos.“El inversionista quien busca vender su espacio de venta, dice que aunque ya no busca permanecer con la propiedad por cuestiones ajenas al cierre del acuario, lamenta lo que está pasando ya que le afecta para posibles compradores de su local.Por otra parte también los trabajadores del Acuario se encuentran a la espera de la resolución, ya que no saben si van a mantener sus empleos, ante el suspenso si volverá pronto a abrir el principal centro recreativo, el acuario de Veracruz, o se mantendrá su clausura al público en general de manera permanente.