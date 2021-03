Con AMLO, México regresa a épocas de pobreza y carencias: CANACINTRA

"México pareciera que se está complicando, que estamos teniendo decisiones ideologizadas, dogmas de fe donde no hay una racionalidad económica, se quiere despertar un nacionalismo trasnochado, se quiere volver al estatismo de los años 70", expresó el presidente nacional de la CANACINTRA, Enoch Castellanos.



Añadió que tal parece, el Gobierno quiere que regresemos a la época dónde había analfabetismo, pobreza y una serie de carencias.



De igual forma apuntó que falta en el país tener una visión a 30 años y convocar a los diferentes actores a que unan esfuerzos.



"Nadie en su sano juicio hubiera desdeñado la invitación de un jefe de Estado para cerrar filas y hacer un acuerdo nacional para reactivar la economía, pero no se hizo".



Apuntó que el panorama es complicado y los números están revelándose del año pasado y hay una caída del 8.5 por ciento del producto interno bruto de México.



"El sector industria que es el sector secundario de la economía cae 10.5 por ciento y no ayudan las pésimas decisiones y autoritarias pretendiendo tener la razón absoluta. Los legisladores de MORENA, pasaron sin cambiarle una coma a la iniciativa preferente que introdujo el Presidente de la República", dijo.



Sobre la pandemia, añadió que ha sido catastrófico el manejo que se le ha dado de parte de las autoridades federales, pues ya suman miles de muertos y contagios por este virus en las cifras que se reportan, pero también hay un subregistro.