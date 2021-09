Molestos ciudadanos de la localidad de La Guadalupe mantienen bloqueada la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, a la altura de esta comunidad.Refirieron que la protesta se debe a que no han recibido apoyos por parte del Gobierno Federal debido a las afectaciones que tuvieron por el huracán Grace.Exigen el arribo de personal de Bienestar para realizar nuevamente un censo, ya que algunas personas no fueron tomadas en cuenta en dicho programa y que los verdaderos afectados no fueron apoyados.Afirman que el bloqueo estará de forma indefinida hasta que resuelvan sus peticiones.