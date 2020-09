Con caso Actopan, Tribunal Electoral de Veracruz “simula la justicia electoral”

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) simula la aplicación de la justicia electoral y también muestra desconocimiento de la misma, ya que al parecer, sólo buscaría atrasar aún más el caso del Ayuntamiento de Actopan, en el cual existe una resolución judicial para reinstalar al Alcalde propietario o en su defecto llamar al suplente.



El abogado y especialista en derecho, Eduardo de la Torre Jaramillo, se refirió de manera concreta al magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a quien señaló de buscar alargar este proceso, al enviar al Congreso local un acuerdo de recepción, radicación y requerimiento, donde pide que a la “brevedad” se actué respecto al resolutivo.



“Se quiere seguir alargando el proceso, nada más, ya la Sala Regional puso el ejemplo de poner 10 días como máximo al Congreso para que asumiera la Presidencia Municipal el propietario o el suplente, lo mismo debió haber hecho el Tribunal Electoral y dejar de estar jugando a la justicia electoral, nos queda muy claro que en especial el magistrado Sigala ha simulado con la justicia electoral”, acusó.



Y es que el término de “brevedad”, dijo, es ambiguo ya que en el sentido estricto se refiere a un lapso de cuatro meses para acatar la orden de la autoridad, además arguye a la aplicación de “medidas de apremio” que plantea el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz, sin embargo, estas se señalan en el artículo 369 del mismo código, con lo que denota el desconocimiento de la ley.



“En la jurisprudencia que existe con respecto al artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese concepto de brevedad posible, son cuatro meses para que una autoridad responda y lo más grave es que ahí dice que si el Congreso no acata, aplicará las medidas de apremio que el artículo 374 del Código Electoral de Veracruz; no sé si es ignorancia, lo veo difícil, el artículo de las medidas de apremio, es el 369 del Código Electoral de Veracruz”, señaló.



Por lo anterior, insistió en que el Magistrado en cuestión solo simula la aplicación de la ley desde hace varios meses, sin realmente plantear una solución a este conflicto.



“El acuerdo del magistrado Eduardo Sigala solo consolida nuestra tesis de que, desde hace más de seis meses cuando se presentó el primer caso, el Tribunal Electoral de Veracruz y en particular el magistrado Sigala ha simulado con la justicia electoral en Veracruz, en este acuerdo de requerimiento dice al Congreso que, a la brevedad, el concepto es ambiguo, es confuso”, finalizó el abogado.