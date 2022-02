Con desconocimiento de la Ley, diputados locales dejan mucho que desear: Abogado

En Orizaba, para el presidente del Colegio de Abogados Silvestre Moreno Cora, Hugo Solano, cada vez los diputados locales carecen más de conocimiento de la ley, por lo cual los ciudadanos en realidad no están representados."Los diputados han dejado mucho que desear, más bien han dejado todo. No tenemos ninguna representatividad porque en su gran mayoría desconocen la ley, hay sus excepciones de los que levantan la voz pero son avasallados".Añadió que antes sí había voces de los integrantes de un partido en el gobierno y representaban a su distrito, a su gente pero hoy tienen miedo."Debe de haber exigencias para que los diputados tengan un perfil. Quizá se diga que se violentan los derechos de las personas, porque todos tenemos derecho constitucional de participar en las elecciones pero en este caso al grado que se ha llegado se tienen que hacer cambios".Añadió que muchos quieren ser diputados, el problema es que no cumplen con los mínimos requisitos que se necesitan para poder llegar al Congreso del Estado o la Cámara de Diputados a hacer leyes.