Con el Pentatlón, jóvenes aprenden a valorar a sus familias, aseguran

El Primer Comandante del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario en Veracruz, Roberto Salas León, indicó que esta institución aún tiene gran participación de los jóvenes, toda vez que les ofrece espacios deportivos, culturales, patriotismo y de valores.



Y es que consideró que de este modo los niños y jóvenes se mantienen alejados de otro tipo de prácticas y aprenden a valorar a sus familias con acciones de labor social.



“El Pentatlón en Veracruz tiene cerca de 4 mil 300 jóvenes en 33 municipios desde Cerro Azul, Tuxpan, Tempoal, Poza Rica, Papantla, Agua Dulce y muchos otros municipios”, acotó.



En este sentido, recordó que las prácticas militarizadas fueron retiradas hace algún tiempo en Veracruz debido a que los jóvenes eran entrenados con técnicas castrenses y de manera posterior podían “ser desviados de su camino” y ser reclutados por la delincuencia.



“Quitamos mucho las prácticas militarizadas que se realizaban porque no sabíamos si hacíamos un muchacho bueno o un muchacho para el mal (…). Hacían prácticas de tiro, de lanzamiento de granadas de práctica, pistas de reacción, camuflaje, orientación, desplazamientos individuales, entonces ya no sabíamos si el muchacho al crecer y separarse del pentatlón pudiera agarrar un mal camino o pudiera agarrar un camino para bien, por eso las quitamos, nos fuimos al Tae Kwon Do, la lucha, la natación, la equitación.



Porque las prácticas eran fuertes, por eso nos dedicamos más al ámbito deportivo, a darles más cultura, mas patriotismo y eso es lo que nos ha ayudado bastante en los jóvenes, a que valoren a sus familias y lo que tienen y en este tipo de labor social que ellos palpen bien lo que pueden hacer”, abundó.