Con El Tajín cerrado, artesanos tuvieron que buscar cómo sobrevivir

El coordinador de la Casa de los Abuelos (Kantiyán), ubicada en el Centro de las Artes Indígenas, en Papantla, Guadalupe Simbrón García, afirmó que el cierre de la Zona Arqueológica de El Tajín por la pandemia de COVID-19 afectó a los artesanos totonacas que vendían sus productos a los turistas que la visitaban.En conferencia de prensa, señaló que desde marzo de 2020, cuando se decretó el confinamiento por la llegada del Coronavirus, estas personas agrupadas en organizaciones debieron dedicarse a otras actividades para sobrevivir.“Desde que cerraron (El Tajín), ellos ya no pudieron vender y entonces buscaron otra manera de vivir, entonces andaban vendiendo lo que se consigue en la tienda pero iban casa por casa”, dijo.Simbrón García agregó que él vive en la comunidad de Gildardo Muñoz y observó cómo muchos de los artesanos que tenían sus puestos en la zona arqueológica, administrada por el Instituto de Antropología e Historia (INAH), andaban dedicándose a otras actividades para subsistir durante el confinamiento por el SARS-CoV-2.“Si reabren nuevamente, ellos van a estar, no al cien por ciento pero lo que vayan vendiendo (les ayudará), todos necesitamos los recursos económicos, estoy escuchando que no tarda mucho (la apertura de El Tajín), ellos lo van a agradecer”, aseguró.El responsable de la Casa de los Abuelos insistió que fueron muchos artesanos los que vieron afectados sus ingresos con el cierre de la ciudad prehispánica mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz.Cabe mencionar que la secretaria de Turismo y Cultura, Xóchitl Arbesú Lago, señaló que el INAH podría abrir la próxima semana las diez zonas arqueológicas a su cargo que hay en Veracruz, entre ellas El Tajín.