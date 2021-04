Con elecciones, 16 diputados y 24 alcaldes quieren "brincar" a otro cargo

En este proceso electoral local 2020/2021, hasta el momento 56 ediles de 47 Ayuntamientos y 16 diputados locales han solicitado licencia temporal para brincar a otro cargo de elección popular.



Se trata de 24 presidentes municipales, 28 regidores y 4 síndicos; así como de 16 diputados locales, aunque dos legisladores suplentes de MORENA habían entregado sus solicitudes de licencia, éstas no fueron autorizadas para evitar que el Congreso del Estado se quedara con 48 curules y el grupo legislativo morenista con 26 integrantes, lo que implicaría tener complicaciones para lograr mayoría calificada (34 votos) en futuras votaciones.



MORENA es el grupo legislativo que tiene 12 diputados con licencia; la bancada panista tiene 3, aunque Sergio Hernández Hernández tendrá que regresar al no lograr la candidatura a la Presidencia Municipal de Xalapa; y una perredista.



Cabe recordar que el diputado Bingen Rementería Molina solicitó licencia, sin embargo, en días pasados se reincorporó a sus actividades legislativas por no lograr la candidatura a la alcaldía del Puerto de Veracruz, aunque impugnó el proceso interno de selección del candidato.



La legisladora local albiazul María Josefina Gamboa Torales es candidata a diputada federal por el Distrito XII Veracruz, incluso ayer domingo inició su campaña política pero no ha solicitado licencia.



Alcaldes con licencia



Santiago Gregorio Morales Rendón, alcalde de Cuitláhuac; Juan Ángel Espejo, de Tecolutla; José Manuel Díaz Rodríguez, presidente municipal de Tres Valles; Eduardo Rojas Camacho, de Amatlán de los Reyes; Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, de Agua Dulce; Cuitláhuac Condado Escamilla, alcalde de Acayucan; Carlos Vicente Reyes Juárez, de Cerro Azul; y José Homero Domínguez Landa, de Atzalan.



Faustino Ramiro Velázquez, presidente municipal de Zozocolco; Othón Hernández Candanedo, de Misantla; Citlali Medellín Careaga, de Tamiahua; Fredy Ayala González, de Sayula de Alemán; Eric Abraham Sosa Mar, de Chontla; Igor Fidel Rojí López, de Orizaba; Mariano Romero González, de Papantla; y Luis Fernando Cervantes Cruz, alcalde de Pueblo Viejo.



Juan Carlos Mezhua Campos, presidente municipal de Zongolica; Israel Pérez Villegas, de Ixhuatlancillo; Armando Antonio Gómez Betancourt, de Ozuluama; Ignacio Pablo Sánchez, de Santiago Sochiapan; Esteban Bautista Hernández, de Tatahuicapan de Juárez; Román Benedicto Bastida Huesca, de Vega de Alatorre; Gisela Ramón Contreras, de Villa Aldama; y Susana Guadalupe Ameca Parissi, de Camarón de Tejeda.



Regidores con licencia



María Elena Baltazar Pablo, regidora quinta del Altotonga; Óscar Soto Santiago, regidor sexto de Cosamaloapan; Luis Alberto León y Rendón, regidor tercero y Nancy Barreda Sánchez, regidora séptima, ambos del Ayuntamiento de Misantla; Agustín Barradas Montes, regidor primero Nautla; Luis Valencia López, regidor único Teocelo; y Óscar Eusebio Sánchez Reyes, regidor primero de Tezonapa.



Beatriz Piña Vergara, regidora quinta del Ayuntamiento de Tuxpan; Andrés Salas Contreras, regidor primero de Úrsulo Galván; Eusebia Cortés Pérez, regidora segunda y Adriana Herrera Martínez, regidora decimotercera, ambas del Ayuntamiento de Coatzacoalcos; Socorro Alba Sandoval Cuevas, vocal primera del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano; Juan Gabriel Fernández Garibay, regidor décimo de Xalapa; Jorge Ignacio Luna Hernández, regidor tercero de Coatepec; Armando Córdoba Hernández, regidor único de Coacoatzintla; y Efraín Chagala Chontal, regidor quinto de San Andrés Tuxtla.



Isabel Jiménez Morales, regidora segunda de Papantla; Gregoria Miguel Reyes, regidora segunda de Poza Rica; Zoila Aguilar Aguilar, regidora tercera de Tlapacoyan; Benjamín Sánchez Flores, regidor octavo de Coatepec; Ángel Etiem Jiménez Castañeda, regidor quinto del Ayuntamiento de Córdoba; y Humberto Rosas Luna, regidor segundo de Maltrata.



Emmanuel Gómez García, regidor primero; Rocío Sosa Luna, regidora tercera y Francisco José Aguilar Ramírez, regidor quinto del Ayuntamiento de Orizaba; Laura Catalina Reyes Romero, regidora tercera de Tierra Blanca; Beatriz Piña Vergara, regidora quinta de Tuxpan; y Miguel David Hermida Copado, regidor tercero Veracruz.



Cabe mencionar que Isabel Jiménez Morales, regidora segunda del Ayuntamiento de Papantla, estaba de licencia, sin embargo, en días anteriores informó su reincorporación al cargo.



Síndicos con licencia



Alma Rosa Clara Rodríguez, síndica de Ayuntamiento de Amatitlán; Yazmín Martínez Irigoyen, síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos; Concepción Sánchez González, síndica del Ayuntamiento de Yanga; y de Claudia Quiñones Garrido, síndica del Ayuntamiento de Sayula de Alemán.



Diputados locales con licencia



Los legisladores locales del grupo legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional son:



Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Raymundo Andrade Rivera, Eric Domínguez Vázquez, María Esther López Callejas, José Manuel Pozos Castro, Jessica Ramírez Cisneros, Rubén Ríos Uribe, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, Amado Jesús Cruz Malpica, María Candelas Francisco Doce, Wenceslao González Martínez y Deisy Juan Antonio.



Los diputados morenistas suplentes que pretendían solicitar licencia fueron Carlos Manuel Jiménez Díaz, quien suple al diputado desaforado Erik Iván Aguilar; y Leonel Herrera Zapata, que suple a Wenceslao González Martínez.



Los diputados locales del PAN con licencia son Juan Manuel de Unanue Abascal, María de Jesús Martínez Díaz y Sergio Hernández Hernández; y la perredista, Brianda Kristel Hernández Topete.