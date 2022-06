Con humedales, PMA sanea descargas de aguas negras en Nautla

La Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) llevó a cabo la instalación de humedales para sanear las aguas negras que los pobladores de Nautla descargaban en el río y que posteriormente desfogaban en el mar, generando con ello un grave problema de contaminación al ecosistema de la zona.Así lo dio a conocer su titular, Sergio Rodríguez Cortés, quien recordó que esta tecnología se implementó en el Instituto Tecnológico de Boca del Río y se basa en el uso de plantas que se nutren de los residuos orgánicos y de la actividad humana.“Se hicieron estudios y de acuerdo con los parámetros de las descargas que emitía Nautla, que es una ciudad de 200 años y que no tenía un sistema de tratamiento de aguas residuales, las emitía directamente a los cuerpos de agua y estos cuerpos de agua desfogan en el mar y había una sistema contaminado tremendo”, expresó el funcionario estatal.Por ello, Rodríguez Cortés apuntó que se trabajó en limpiar el río y crear este proyecto ambiental que fue denominado “la tortuga”, porque es una planta de tratamiento de aguas que tiene forma de esta especie.“Recordemos que en Nautla hay campamentos tortugueros, tienen muchos años trabajando a favor del medio ambiente. Allí desovan las tortugas. Hoy creemos que este proyecto nos va a dar un sistema mucho más estable; vamos a recuperar los sistemas ambientales del río, del mar. (Además) es un paso de aves migratorias”, destacó.El procurador de Medio Ambiente refirió que se invirtieron 17 millones de pesos, recursos que provinieron del Fondo de Hidrocarburos y agregó que la acción se empezó a ejecutar el año pasado y actualmente está en la etapa final, es decir, en la adaptación de las plantas sembradas y la conexión de todas las descargas residuales de la ciudad.“Es la primera planta de tratamiento basada en humedales (aplicada) a una ciudad. Esta tecnología es muy importante porque aparte de ser sustentable, no consume energía eléctrica, contrario a las plantas comunes y resuelve este grave problema de contaminación”, aseveró.Sergio Rodríguez refirió que comenzó como una prueba piloto pero que ya es una realidad que no sólo embelleció y permitió recuperar los servicios ambientales, sino también que arquitectónicamente tiene dos avistamientos de aves.Sobre si se planea ampliar la iniciativa a otras zonas del Estado, con esta problemática ambiental, dijo que ello dependerá del presupuesto y de las necesidades que se vayan presentando, porque no aplica en todos lados.“Únicamente donde hay materia orgánica, es decir, si hubiera contaminación de los ríos, de lagunas o de algunos cuerpos de agua con algunos químicos, quizá no aplique el sistema de humedales”, aclaró.