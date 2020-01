Con INSABI pacientes de Córdoba renuncian a consultas médicas, al no poder pagarlas

"Es mentira que no se cobra en los hospitales con el famoso INSABI", expresó la señora Martha, quien indicó que en la semana pasada llevó a su vecino al hospital del Sector Salud en Córdoba y le cobraron consulta más cara que cuando operaba el Seguro Popular.



En este sentido, la mujer dijo que igual que a ella, le pasó a otros pacientes que acudieron por diversas causas a este hospital, les cobraron altas cuotas y otros decidieron no recibir el servicio porque no poseían el dinero para pagar la atención que recibirían.



"Llevé a mi vecino que se había caído y sólo la consulta nos cobraron 150 pesos, sí sólo de consulta. Luego, el médico nos dijo que se necesitaba placas pero que éstas tenían un costo de 600 pesos y después que iba ser otro cobro por el yeso".



La quejosa explicó que ni ella ni su vecino tenían más de 800 pesos para poderlo atender y se preguntaron cómo opera este mecanismo que el mismo Presidente de la República dijo que es gratuito.



Apuntó que al no tener otra opción, terminaron acudiendo con un "huesero", quien buscó con su experiencia hacer algo por el paciente.



"Mire, dinero no teníamos, lo único que pudimos hacer fue que lo viera el huesero, ahí como pudo le quitó lo chueco al hueso; no quedó como lo hubiera dejado un médico, pero al menos en lo que juntamos dinero y en dado caso que no podamos pues ya se tendrá que quedar así".