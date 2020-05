Con “Kilómetro 100” apoyan con comida a familias vulnerables de Perote

La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha traído varias labores altruistas y en el municipio de Perote, a través de las redes sociales, se ha difundo el trabajo de “KM100”.



Desde el día 3 de abril, en la página de Facebook Kilómetro 100 se muestra su trabajo repartiendo tacos y carne a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.



Así también, esta campaña social, iniciada por Jorge Bonilla Merino, médico de dicho lugar, invita a demás negocios, no sólo de Perote sino de la región, a ser solidarios y pensar en aquellos que no pueden salir o que se quedaron sin trabajo y, por consiguiente, sin ingresos.



Otra de las publicaciones indica que adoptan familias, es decir, otorgan de manera semanal kilos de carne para que sigan subsistiendo.



Además, es posible observar que muchos ciudadanos han dejado comentarios de colonias en las que se necesita alimento, mismas a las que se les ha hecho llegar.



A través de una carta abierta, manifestaron que “KM100”, mantendrá su compromiso de repartir, en este caso, más de 500 tacos diarios hasta que dure la contingencia.



"Si no hemos llegado a ti, escríbenos a la página de Facebook Kilómetro 100 o al 2828258150; coméntanos de qué zona eres y con gusto llegaremos personalmente", se expone en el comunicado.



De igual forma, se comenta que se regalan 10 consultas y medicamentos gratis para pacientes vulnerables.