Con menor afluencia, concluye vacunación a niños en Veracruz-Boca

Entre llantos y gritos se lleva a cabo el último día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en menores de 5 a 11 años de Veracruz y Boca del Río.En el módulo habilitado en el estadio Luis "Pirata" Fuente, la afluencia sigue siendo importante aunque menor en comparación con los demás días.Algunos llevaron sus juguetes para darse valor, otros fueron obligados por sus papás para lograr vacunarse."No me gustan las vacunas", dijo Lucía."Duele, me siento bien", dijo Mía."Me dolió pero me aguanté. Mi mamá me dijo que me compraría pizza", dijo Saúl.Los papás reconocen que para convencer a los pequeños a aceptar el piquete tuvieron que recurrir a regalos."Se vacunaron, por salud, está el repunte del COVID y es mejor vacunarse que no vacunarse, costó pero con una pizza se convencen", dijo Yenni, mamá."Es importante, traje a mi otra hija también a la vacuna. Más seguro, un poco obligada", dijo José Salomón.Después de sus vacunas algunos tendrán pizza, chocolates y otros dulces, así que el llanto valió la pena.En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se estima una vacunación de 75 mil menores.