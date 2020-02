Con nueva revisión, 3 entes estatales pasan de presunto daño patrimonial a falta administrativa

Las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y la de Turismo y Cultura, así como el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, fueron los tres entes estatales, de los 45 con probable daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, los que solventaron las observaciones en su totalidad durante el proceso de la nueva revisión que hizo el Órgano de Fiscalización Superior por mandato del Congreso del Estado.



Los Informes de Resultados de la referida Cuenta que entregó Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, mismo que no fue aprobado por la Legislatura, señalaron un probable daño patrimonial en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) por un millón 372 mil 500 pesos; en la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), un presunto daño por un millón 160 mil pesos; y en el Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), por 14 millones 265 mil 995.26 pesos.



Sin embargo, en los Informes de Resultados derivados de la nueva valoración, revisión y auditorías que realizó el ORFIS, que ahora preside Delia González Cobos, los tres entes ya no aparecen con presunto daño patrimonial, sino con posibles faltas administrativas a las que se debe dar seguimiento.



Tan sólo en el Informe de Resultados del exauditor general del ORFIS, se consignaron cuatro inconsistencias en la SEDARPA que generaron el presunto daño patrimonial por un millón 372 mil 500 pesos.



Una observación fue el pago total de 700 mil pesos para la contratación del grupo musical “Los Ángeles Azules”, que se presentó el 30 de mayo de 2018, mismo del que no presentó documentación comprobatoria.



Sin embargo, en el nuevo Informe de Resultados esta misma observación de presunto daño patrimonial, tiene el estatus de probable falta administrativa. Se reconoce que la SEDARPA entregó a la Unión Ganadera Regional de la Zona Central un subsidio de 2 millones 107 mil 500 pesos, en el marco de la 53 Expo Feria Regional Ganadera Artesanal, Cultural Comercial, Agrícola e Industrial Ylang Ylang 2018.



Del subsidio total, un millón 300 mil pesos se destinó al “apoyo para la cartelera artística” de la referida feria, de los cuales, 700 mil pesos fue para la contratación de un grupo musical (Los Ángeles Azules) y 600 mil pesos para apoyo a 60 beneficiarios para la compra de semental bovino.



A pesar que esos apoyos, dice el nuevo Informe, no presentan evidencia del instrumento jurídico o fe de erratas mediante el cual se formalizó la modificación de la partida acordada, ya no se señala como presunto daño patrimonial, sino como posible falta administrativa en las que presuntamente incurrieron servidores y exservidores públicos responsables del Ente Fiscalizable, por lo que está sujeta a seguimiento.



Otra de las observaciones que presumían daño patrimonial fue por pago de viáticos (transporte, hospedaje y comidas) por 72 mil 500 pesos a los Jueces y Técnicos para las calificaciones de las diferentes razas de ganado bovino que se exhiben dentro del marco de la Expo Feria, sin soporte documental y que ahora es una probable falta administrativa.



Otra observación de daño patrimonial fue la falta de comprobación por 400 mil pesos de 40 expedientes de productores que recibieron apoyo de 10 mil cada uno para la adquisición de cabezas de ganado bovino; y un pago de 200 mil pesos por 800 argollas para ganado, misma que también quedó como presunta falta administrativa en el nuevo informe de resultados de la Cuenta Pública 2018.



Y una más por un apoyo a la Unión Ganadera Regional de la Zona Central de 2 millones 182 mil 500 pesos, de los cuales, la documentación comprobatoria y justificativa del gasto por un monto de un millón 372 mil 500 pesos, no cumple con los requisitos fiscales o no presenta la evidencia de la entrega de los servicios.



En esta última observación, el nuevo informe del ORFIS señala que la “Unión Ganadera Regional de la Zona Central del Estado de Veracruz” presentó el Comprobante Fiscal Digital por 2 millones 107 mil 500 pesos, por lo que el Órgano Interno de Control deberá dar seguimiento a fin de validar que los expedientes se encuentren debidamente integrados y, en su caso, realizar la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades en el ámbito de su competencia.



Asimismo, por tratarse de un subsidio, no presentaron evidencia del informe trimestral rendido por los beneficiarios dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a la Unidad Administrativa de la Secretaría por la aplicación de los fondos, ni del informe de esta Unidad Administrativa turnado a la SEFIPLAN.