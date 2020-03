Con poca asistencia de fieles, continúan las misas en Xalapa

“El miedo no anda en burro”, dijo el arzobispo Hipólito Reyes Larios ante la poca asistencia de fieles a la misa de este domingo en la Catedral Metropolitana de Xalapa.



“Aquí en Xalapa tenemos la estación en la radio para poder escuchar la celebración. Vamos a tener que irnos acostumbrando un poquito a esto. Ya veo que hoy hay poquitos, hoy vinieron menos y es que el miedo no anda en burro, yo creo que está bien, entonces nosotros hemos pensado la manera de cómo protegerlos a ustedes”, dijo.



Así también, dio a conocer que dependiendo las indicaciones que se den por parte del Gobierno Estatal y federal por el avance del COVID-19, se decidirá tomar medidas más drásticas.



“Muchas cosas se han tendido que cancelar, nosotros tenemos duda de las misas, las confesiones, pero estamos viendo que si esto se hace más fuerte, sí tenemos que proceder a algo más determinante. En días tendremos una reunión y ahí vamos a determinar estar medidas más exigentes”, dijo.



Por su parte, explicó que a las Iglesias les toca alimentar la salud del alma en esta época de contingencia para todo el mundo, y es por ello que no han cerrado estrictamente las puertas de los templos.



“La salud del alma sí nos toca a los psicólogos y especialmente a nosotros que llevamos la fe, la religión, entonces eso tenemos que cuidarlo y atenderlo, por eso mismo no hemos sido tan tajantes para decir: ‘ya no los vamos a recibir en la misa’; pero estoy viendo que a partir de mañana el Gobierno del Estado está diciendo que empieza la segunda fase y que por lo mismo es conveniente el sano distanciamiento social”.



En ese sentido, exhortó a la población a reforzar la convivencia familiar y activar la vida espiritual en cada uno de los hogares. Además, pidió que se proteja más a niños y adultos mayores.



“Tenemos que cuidar más a los niños y a los de la tercera edad. Somos de los más vulnerables y también tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema de atención de salud en los hospitales, pues no tiene tantos recursos como para atender a mucha gente que se enferme de lo mismo. Tenemos que ser más prudentes, pasar más tiempo en la casa y revivir la vida de familia”.



Para finalizar, pidió oraciones e iluminación para los gobiernos, autoridades sanitarias y para aquellos que están ayudando a los enfermos por el COVID-19.