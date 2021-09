Con pocos empleos recobrados no se puede hablar de recuperación en Veracruz

En los últimos 18 meses se dieron de baja alrededor de 45 mil empleos formales en el Estado debido a los estragos económicos de la pandemia por el SARS-Cov2 y si bien se han reincorporado algunos, no se puede hablar de una recuperación, opinó el presidente de la Cámara Obrero Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Veracruz, Alberto Aja Cantero.Señaló que se deben generar las condiciones para la generación de puestos laborales, porque dependiendo de esto se podrá dar la recuperación que puede tomar un mes, años o bien, no darse si no se crea competitividad para asentar inversiones."Al día de hoy tenemos 45 mil empleos perdidos desde que inició la pandemia hace ya 18 meses en el Estado. De todos los empleos que se perdieron, se han recuperado algunos, cuando recuperemos el 100 por ciento de los empleos perdidos estaremos en donde iniciamos. Es profundamente insuficiente decir que hemos recuperado algunos empleos de lo que hemos perdido".En este sentido pugnó porque se genere un plan de desarrollo económico por sectores y regiones, así como la integración de comités promotores que salgan a buscar inversionistas para atraerlos al Estado.Aja Cantero aseveró que ante la falta de competitividad y trabajo conjunto las inversiones se están fugando a otros Estados del país."Necesitamos un Consejo Promotor de la Inversión que salga a buscar esas inversiones que se están yendo a Querétaro, que se están yendo a Mérida, a Nuevo León, se están yendo a regiones como Puebla".El que lleguen inversiones debe ser algo común, no una eventualidad "hacemos fiesta cuando llega una inversión a Veracruz pero el rezago es tal que requerimos muchas inversiones de manera sistemática, que sea algo común que vengan inversiones", finalizó.