Con policías, corrieron a reporteros y abogados de Hotel en Orizaba

Indignación provocó entre diferentes sectores lo ocurrido esta tarde en el Hotel Gamma de Orizaba, donde los encargados del lugar llamaron a la Policía Municipal para desalojar a reporteros que cubrían una rueda de prensa de abogados.Gran sorpresa causó a los trabajadores de los medios de comunicación y los litigantes el ver llegar a dos elementos de la Policía Municipal, quienes recibieron el llamado para sacar de este recinto a los integrantes de ambos sectores.Al finalizar la rueda de prensa de los abogados, los cuales abordaron el tema del Juzgado Cuarto de lo Familiar, personal de seguridad del hotel y restaurante comenzó a argumentar un sin número de situaciones para justificar que había pedido la presencia de los uniformados de la corporación policiaca.Entre reporteros y los mismos abogados el comentario fue que se llama a la policía cuando alguien está poniendo en riesgo la integridad de terceros o cuando se está cometiendo algún delito, cuestión que no ocurrió.Dentro de los argumentos del personal del Hotel Gamma, fue que no se estaba consumiendo, cuestión que no era verdad, pues todos los ahí reunidos habían pedido al menos una bebida, incluso se les dijo que eso tampoco era motivo para llamar a los elementos policiales y amedrentar a la gente.Al final de cuentas tanto los abogados como los reporteros que pretendían, después de la rueda de prensa, quedarse un rato más para ingerir diversos alimentos, debían ser considerados como clientes y por lo tanto no merecían un trato de este tipo.Todos los que fueron testigos de lo ocurrido y que fueron amedrentados por personal del Hotel, que también pretendió intimidar con la presencia policiaca a los afectados, lamentaron que este tipo de situaciones ocurran, pues se ven violentados sus derechos como consumidores y clientes.