Con protocolo de seguridad e higiene, TEJAV reanudará actividades presenciales este lunes

Después de más de tres meses de suspensión a causa de la pandemia de COVID-19, el próximo lunes el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) reanudará sus actividades presenciales bajo un protocolo de seguridad e higiene que deberá acatarse por el personal y público usuario.



Aunque del 3 al 7 de agosto continuarán suspendidos los términos y plazos, dicha suspensión se levantará el lunes 10 para reanudarlos desde el punto en que quedaron pausados y desde ese día surtirán sus efectos las notificaciones realizadas durante el periodo de contingencia y suspensión de actividades.



A partir del 3 de agosto, la Subdirección de Innovación Tecnológica habilitará en la página oficial del TEJAV, un sistema de citas para la consulta de expedientes y presentación de promociones, además del ya establecido para las demandas iniciales.



Las citas podrán programarse a partir del próximo lunes, sin embargo, se atenderán a partir del 10 de agosto, con la finalidad de permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente a las instalaciones.



En las citas para la consulta de expedientes, sólo deberá acudir la persona solicitante, a quien sólo se le permitirá el acceso al mismo si se encuentra autorizada para tal efecto.



En caso de que el expediente solicitado previa cita para consulta, se encuentre en condiciones de ser proporcionado al solicitante, su consulta no podrá exceder de un tiempo mayor a 25 minutos. Lo anterior con la finalidad de dar oportunidad de preparar los expedientes de las citas subsecuentes.



Y no podrán permanecer más de tres personas en el área de consulta de expedientes de forma simultánea.



En el caso de las citas para la presentación de promociones, no se recibirán más de cinco, por lo que, si se estima que será presentado un número mayor, deberán tramitarse diversas citas.



Las personas que soliciten cita para presentar promociones, deberán tomar las medidas de protección y prevención necesarias, tales como el uso de cubrebocas, utilización de gel desinfectante y permitir los protocolos de seguridad, ya que en caso contrario no se les permitirá el acceso.



Para el caso de que no se cuente con cita, la persona interesada en presentar alguna promoción deberá esperar el turno correspondiente, el cual será conforme a la disponibilidad y carga de trabajo que tenga la oficialía de partes.



El personal del TEJAV que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad deberá cumplir con las funciones que le sean encomendadas.



Se estimarán razonables los ajustes a las tareas de quienes deban trabajar a distancia y no acudan presencialmente al tribunal, particularmente por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, pues resulta inevitable que el teletrabajo requiera de algunas modificaciones frente a las obligaciones ordinarias. En todo caso, las labores encomendadas a quienes trabajen en vía remota deberán ser acordes al nivel y perfil del puesto de la trabajadora o trabajador respectivo.