Con reciclaje de 9 mil 172 luminarias obsoletas, Xalapa obtendrá 250 tipo LED

El Ayuntamiento de Xalapa reciclará 9 mil 172 luminarias obsoletas (vapor de sodio) que fueron sustituidas por las nuevas bombillas tipo LED, para lo cual las autoridades municipales firmarán un contrato con la empresa Sistemas en Manejo y Administración de Residuos (SIMAR), que a cambio le entregará 250 unidades de última tecnología."Son residuos que no se pueden reutilizar como una luminaria funcional, ya son no aptos para volverse a reutilizar, por lo tanto queremos reaprovecharlos de alguna manera eficiente. En este caso se buscó una empresa que se dedique al manejo adecuado de los residuos", comentó el subdirector de Gestión de Energía, Canek García Jiménez.Reiteró que estos viejos dispositivos, que ya no pueden ser usados para colocarlos en otras zonas de la Capital que carecen de alumbrado público, fueron evaluados por la Dirección de Administración en 800 mil pesos."Partimos de un avalúo que se determinó a través de la Dirección de Administración con un monto cercano a los 800 mil pesos, a su vez la misma empresa que nosotros buscamos para que hiciera un convenio con el Ayuntamiento nos determina que el monto de residuos alcanza los 900 mil pesos, es decir, nos está otorgando 100 mil pesos más", manifestó.Por ello, García Jiménez abundó que ese monto de 900 mil pesos es equivalente a 250 luminarias LED que deberá entregarle al Gobierno Municipal antes de que concluya su periodo constitucional el 31 de diciembre.Apuntó que la empresa les propuso varias opciones de bombillas de última generación y la Alcaldía optó por la que cumpliese con los estándares técnicos que se contemplaron en las demás licitaciones y que tuviese un precio competitivo.Cabe recordar que el Ayuntamiento Capitalino, conforme a la Ley de Prevención y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de Veracruz, no tiene el permiso de las autoridades medioambientales para reciclar estos artefactos obsoletos, de allí que requiriera buscar una empresa que sí lo tuviera y pudiera hacer ese trabajo.Las luminarias de vieja tecnología que se quitaron de la red pública de alumbrado de Xalapa contienen metales, materiales y otros elementos químicos como vidrio, aluminio, sodio, estaño, que pueden ser reutilizados para fabricar otros productos.La firma del convenio con SIMAR la harán el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero y síndica única, Aurora Castillo Reyes, luego de recibir la autorización del Cabildo.