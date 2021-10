Con Reforma, mejorarán servicio y tarifas de CFE, garantiza Nahle

Los legisladores de todos los partidos políticos deben anteponer el bien del pueblo y el país, antes que su ideología partidista, señaló la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García, al hacer el llamado para analizar y aprobar la Reforma Eléctrica que propone el Ejecutivo federal.Durante entrevista, la funcionaria federal expresó que para mejorar la calidad del servicio eléctrico y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que respecta a la transmisión y a su vez contar con tarifas justas, es necesario que se apruebe dicha reforma.“Esto es supremo, esto es la nación, es el bienestar de todos los mexicanos, es una reforma muy bien hecha, una reforma muy puntual y bueno, el litio que también se le está dando un resguardo para la nación, porque el litio es un mineral estratégico”, detalló.La senadora con licencia dejó en claro que dicho planteamiento hecho por el Presidente de la República, pretende en todos los aspectos contar con un mejor servicio eléctrico en el país.Es por lo anterior que en el documento de reforma que se envió a la Cámara Baja del Congreso de la Unión para su análisis, así como aprobación se detalla con fechas y prospectivas las bondades de la misma en bienestar del país, por lo que reiteró el llamado a los diputados de dejar atrás los intereses e ideologías partidistas y tomen en cuenta al pueblo.“Lo más importante, yo soy senadora de Veracruz y uno se debe al bienestar, no se debe tanto al partido, a la ideología, al bienestar de los ciudadanos, al bienestar de nuestros recibos de cada uno, eso es, entonces es muy fácil de ver con números, la ley en su exposición de motivos es muy clara, da números, da fechas, da capacidades de transmisión”, reiteró.Y es que si bien recordó que partidos como Acción Nacional surgieron luego de la “Expropiación Petrolera” y no están de acuerdo con la misma, deben considerar la situación actual del país, para anteponer el bien común de la población y votar a favor de la Reforma Eléctrica.“Yo he sido respetuosa, será en el Legislativo donde tengan que definir y sin duda creo que el Presidente hizo una declaración muy importante, el Partido Acción Nacional por ejemplo se crea después de la expropiación del petróleo con un claro sentido de privatización, no les gustó lo que hizo el General Lázaro Cárdenas, esos son los principios de cada quien, cada quien va a tener que tomar una decisión”, finalizó Rocío Nahle.