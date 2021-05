Con regreso a clases, deberá atenderse salud socioemocional de alumnos

Con el inminente regreso a clases después de más de un año de ausencia en las aulas por la pandemia por COVID-19, se enfrentarán problemáticas aún no detectadas y que serán difíciles de sobrellevar, explicó la exdirectora de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Norma Engracia Lobato García.



Referió que no se está tomando en cuenta el problema socioemocional de los alumnos que se quedaron sin padres o hermanos, o de los propios maestros que aún atraviesan por un duelo.



Durante su participación como ponente en el evento Diálogos para Gobernar Xalapa y Legislar por Veracruz, impulsado por la candidata del partido Unidad Ciudadana (UC) a la presidencia de la capital del estado, Cinthya Lobato Calderón, la también docente en educación básica, explicó que será necesario implementar talleres o jornadas de salud mental tanto para docentes como para alumnos.



“Porque ahora vamos a regresar y muchas familias tuvieron pérdidas, de padres, abuelos, tíos, hermanos; y esta es una situación que como maestros, vislumbramos que será complicada”, expuso.



Y es que a decir de Norma Lobato, lamentablemente una gran cantidad de alumnos regresarán a clases presenciales o semipresenciales, aún con el dolor de la ausencia de familiares.



“Tenemos el caso, yo estoy en una de las escuelas donde a unos alumnos se le murió el papá, la mamá y los abuelos, los niños quedaron cargo de los tíos, entonces un cambio de vida tan radical, implica para los niños y para las familias, una orientación sobre salud mental, afecto socio emocional y afectivos”.



Estas acciones dijo, deberían venir del mismo DIF Municipal, como jornadas de atención ante esta situación extraordinaria por consecuencia del COVID-19.



“Porque mucho se está pensando en lo que necesitamos como escuela y como maestros; vamos a modificar nuestra metodología de enseñanza, pero nos estamos pensando en las necesidades socioemocionales que van a tener nuestros alumnos”.



“A ello, se agrega que las escuelas también perdieron docentes por el virus, así como pérdidas de sus familiares, por lo que también continúan el periodo de duelo, “y enfrentarse a una situación así es complicado”, sostuvo.



La docente y especialista en educación especial, refirió que está problemática también es propia de los jóvenes, por lo que a su consideración, también en nivel superior se deberían de tomar acciones.



Hay casos, reveló, donde los alumnos han tenido que combinar las clases en línea con el trabajo.



“Yo tengo dos alumnas que me han dicho que no pueden prender su micrófono y cámara porque están en horario de trabajo”, expuso al reiterar que se debe tomar en cuenta el tema socioemocional.



Para finalizar, Norma Lobato solicitó a la candidata de Unidad Ciudadana, que de llegar a la Alcaldía de Xalapa, tome en cuenta este tipo de situaciones, entre otras, que las autoridades están pasando por alto.



“Yo confío que con esta propuesta nueva, de cambio de Unidad Ciudadana, que todo sea para bien”.