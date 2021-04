Con remedios naturales, orizabeños buscan reforzarse contra COVID

Con remedios naturales, la población de Orizaba busca cuidarse para no enfermar del COVID-19 y mantener su organismo fortalecido, por lo que los productos herbolarios han incrementado su venta hasta en 90 por ciento, afirmó Martha Zacarías Pérez, química jubilada y propietaria de un local en el mercado “Melchor Ocampo”.



La profesionista recordó que lamentablemente, a un año de la pandemia, no hay tratamiento que cure este padecimiento viral, de ahí que se mantengan medidas sanitarias preventivas, pero también la población ha buscado por su cuenta fortalecer su organismo para no enfermar.



Comentó que ante ello, ha volteado sus ojos a los remedios naturales como una forma de protegerse y fortalecer sus defensas y uno de los más buscados es el crucetillo por sus altos niveles de antoxidantes.



Indicó que este producto se puede tomar tanto mezclado con vino jerez u otro tipo de bebidas alcohólicas, por ejemplo el tequila o aguardiente, pero para quienes no pueden consumir alcohol también lo encuentran en otras presentaciones, como en polvo.



Mencionó que los médicos herbolarios mayas se enfrentaron a algunos retos para abastecer el mercado por la demanda, pues el crucetillo es un producto de temporada, por lo que tuvieron que deshidratar el producto para poder mantenerlo todo el año.