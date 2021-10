Con segunda dosis a treintañeros, Coatzacoalcos tendría 90% de adultos vacunados

El 75 por ciento de la población de Coatzacoalcos ya está vacunada contra el COVID-19; será este miércoles cuando finalmente se llegué al 90 por ciento de sus habitantes, confirmó el coordinador de las Brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzín Calderón.Será al aplicar la segunda dosis a los de 18 y más, que finalmente este puerto tenga el 100 por ciento de sus ciudadanos adultos vacunados.“Ya vamos a tener arriba del 75 por ciento la vacunación, sólo nos falta la segunda dosis del 18, en razón de eso el porcentaje, porque nos faltan algunos esquemas, por eso los enviamos a municipios vecinos y por eso sólo faltará la de 18. Si no nos hiciera falta cerrar esquemas, estaríamos al 90 por ciento porque fueron cinco etapas en todo el país, a razón de esto, sólo nos queda por finalizar las del 18. Cuando acabe la segunda dosis a los de 30 (años) estaremos al 90 de la vacunación y la segunda dosis de los 18 llegaremos al 100 por ciento”, dijo.Tras el arranque de la jornada de aplicación de segunda dosis para la población de 30 y más este lunes, se espera inocular a más de 35 mil personas en 3 días.Dijo a habitantes de municipios aledaños que les haga falta su segunda dosis de AstraZenecaque vengan a este puerto para obtenerla.“Los habitantes de municipios vecinos donde ya llegó la segunda dosis de AstraZeneca y no pudieron asistir como Nanchital, Cosoleacaque, pueden venir a la cabecera municipal. Es fundamental que apliquemos primera y segunda dosis”, declaró.Por otro lado, dio a conocer que niñas de 12 a 17 años que estén embarazadas podrán vacunarse cuando les toque el turno a los menores de edad con comorbilidades, pues añadió que estas menores pertenecen a un grupo vulnerable.“Van a poder participar las niñas, jóvenes-adolescentes embarazadas y a razón de esto, aunque no es una comorbilidad, es una situación de riesgo y por eso comité nacional de salud dijo que podrán acceder a la vacuna”, señaló.Atzín Calderón expuso que para la próxima jornada que va dirigida a menores de edad, habrá previo un chequeo por parte de médicos.