Con semáforo rojo, imposible abrir panteones en Xalapa el Día de Muertos

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, adelantó que sólo se permitiría el acceso a los panteones durante la celebración de Día de Muertos, siempre y cuando el semáforo epidemiológico de COVID-19 descienda del rojo en la Capital del Estado.En ese sentido, añadió que habría que esperar a que las autoridades sanitarias den a conocer la próxima semana el nivel de riesgo que tendría el municipio en los siguientes 15 días y con base en ello, tomar la determinación correspondiente."Es el gran desafío que tenemos ahorita. Vamos a ver cómo evoluciona en estos días. El último reporte que nos dé en la semana la Secretaría de Salud para ver en qué color está el semáforo y qué medidas le vamos a dar a la población para que no vuelva a crecer el contagio", manifestó.El munícipe insistió que se buscará evitar lo que ocurrió el año pasado, que justo dos semanas después de alguna festividad se elevó el número de contagios de Coronavirus y mortalidad por este virus."Entonces tenemos que cuidar que eso no ocurra, para que no se nos llenen los panteones. Lo que menos queremos es que la gente sufra ese tipo de problema. Vamos a ver cómo evoluciona. La próxima semana ya tendremos una información más precisa y haremos un comunicado para ver cuáles van a ser las reglas", reiteró.Rodríguez Herrero advirtió que si se ubica a Xalapa nuevamente en color rojo sería "imposible" abrir los cementerios, "espero que pueda bajar pero ya será el Sector Salud el que nos diga qué es lo más prudente".Destacó que la Capital Veracruzana es una de las ciudades del país con mayor porcentaje de vacunación contra el COVID-19; sin embargo, expuso que las autoridades y la ciudadanía no se pueden confiar."Ojalá podamos tener una fiesta con cierta prudencia, para que se reanude la vida económica. Tenemos el interés de que se reactive la economía y la mejor forma son festivales, fiestas, son reuniones donde la gente acuda a disfrutar su espacio público pero tenemos que hacerlo con mucha serenidad, para que no (haya) necesidad de un nuevo confinamiento. Eso sería desastroso", sostuvo.Sobre el Festival Mictlán, que se prevé se reanude nuevamente este año tras su suspensión en 2020, consideró que podría llevarse a cabo de manera híbrida, aprovechando las tecnologías digitales y también respetando los aforos permitidos."Si caben cien, que quepan nada más 50, para que pueda haber una actividad que garantice la sana distancia, la ventilación y todo lo necesario para que no haya nuevamente contagios", concluyó.