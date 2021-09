Con sólo 13 años, Emmanuel emprende como pequeño empresario

Al inicio de la pandemia del COVID-19, Emmanuel de 13 años empezó a vender sus dibujos como una ayuda para sus papás pero tras un más de un año de confinamiento, decidió iniciar su propia marca "Amenaza Style", para vender a través de Internet sus creaciones plasmadas en playeras, tenis, tazas y patinetas.Con la ayuda de sus padres, este pequeño originario del puerto de Veracruz ya tiene registrada su marca y espera que con ello pueda seguir contribuyendo a la economía de su familia, ahora pintará y dibujará para que sus diseños se impriman en los artículos que pondrá a la venta."Hace unos meses propusimos la idea de tener una marca propia, mis propios diseños, dibujos, empecé con colores, luego con marcadores, oleos, se hace el dibujo y se manda a sublimar en playeras. Estamos tratando en sudaderas, los tenis son personalizados a mano", indicó Emmanuel Rodríguez Herrada.Afirma que ser empresario a su corta edad, no es extraño porque muchos emprendedores han empezado con sueños de pequeños.“Facebook fue un proyecto de universidad, no le veo el límite", dice.Emmanuel dibuja desde los 3 años, apenas si ha tomado dos clases de pintura pero con el confinamiento, decidió dedicar su tiempo libre a dibujar.Su madre relata que un día se le ocurrió pintar en su ropa y así surgió la idea de ampliar el "negocio" de venta de sus dibujos en papel a vestuario."A raíz de la pandemia como tenía más ratos libres se ponía a dibujar, ya después se le ocurrió pintar su ropa y le dije que te parece que hacemos nuestra marca, más bien, su marca y me dijo que sí", cuenta Viridiana Herrada.Sus creaciones están inspiradas en diferentes estilos pero se enfocan para jóvenes y aunque se ocupe en su empresa, debe seguir estudiando."Su otro 50 por ciento de responsabilidad es la escuela, no porque esté iniciando algo que esperemos le deje ganancias, no debe hacer a un lado el colegio, debe continuar hasta que termine la carrera", mencionó su papá Ulises Rodríguez.Además de continuar con su empresa, Emmanuel quiere ser ingeniero en robótica.