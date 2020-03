Con su fonda, Kika alimenta gratis a quienes pasan crisis por coronavirus

Erika Rodríguez García, “Kika”, tiene una cocina económica cuyas ventas han bajado un 90 por ciento debido a la contingencia por coronavirus. Pese a ello, se niega a cerrar el negocio, por el contrario, está ayudando a quienes se han quedado sin trabajo y a otras personas que, como ella, salen a buscar el sustento diariamente.



Desde hace unos días, ofrece comida a quienes pasan por su local.



“Antojitos Kika, si están tus días malos por lo del COVID-19 y no tienes para comer, pásale que te comparto lo que tengo, Dios te bendice”, dice un letrero afuera de su fonda.



Así, explica, quienes lo necesitan se llevan alimento y esperanzas.



“Estamos apoyando porque si nos queda un poquito hay que repartirlo entre quienes más lo necesitan, hay personas más vulnerables que uno y si se puede apoyar, pues adelante. Entran y me preguntan y les doy lo que tenga, empanadas, torta, a veces nada más agua y se las doy, no hay problema, lo que pidan”, dijo.



Al paso de los días, la situación se pone cada vez más dura “pero hay que seguir en la lucha, no hay que darse por vencido”, le dice a quienes llegan hasta su local.



Tiene que pagar la renta del local y su arrendador le apoya pero sólo unos días, debe de sacar para cumplir.



“Esta pésima situación me ha bajado un 90 por ciento mis ventas. Seguimos en la lucha porque poco o mucho que se venda, ahí la vamos pasando. No puedo parar porque tengo que pagar el agua y la luz”.



La venta mínima ha sido de 150 pesos en el día pero según Kika, hay otros que están en una situación peor.



“Muchos están desempleados, otros como yo que son comerciantes, no hay ventas, un globero me dijo ayer, 'hoy sólo vendí un globo, ¿qué hago para comer?', tiene un niño, está pésima la situación, hay que echarle ganas, no hay que decaer, hay que seguir adelante”.



“De ésta también hay que salir, ésta se ve más dura pero echándole ganas, sí se puede, yo voy a seguir hasta lo último”.



Su local está ubicado en el pleno Centro Histórico del puerto de Veracruz, en la calle Zamora y 5 de Mayo.