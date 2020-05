Con todo el país en “riesgo máximo” por virus, AMLO retoma sus giras este lunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que retomará sus giras de trabajo por el interior del país a partir de este lunes, y que viajará por tierra a Cancún, Quintana Roo, para dar el banderazo de inicio del Tren Maya.



Cabe destacar que de acuerdo al semáforo epidemiológico presentado por las autoridades, hasta este 28 de mayo todos los estados del país, salvo Zacatecas, se encuentran en color rojo, es decir, en “riesgo máximo” por la pandemia de COVID-19.



“Me voy a ir con tiempo, porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, quedándome en el camino, hasta llegar a Cancún el domingo para estar temprano", dijo.



El Ejecutivo federal retoma estas giras por la República Mexicana a pesar de que el semáforo de riesgo que este mañana dio a conocer el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, prácticamente el país se encuentra en color rojo, es decir, en máximo riesgo.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que también este lunes encabezará en Isla Mujeres la ceremonia del Día de la Marina, y adelantó que en esta gira las reuniones con el Gabinete de Seguridad y su tradicional conferencia de prensa también se realizarán en los estados que visite, a excepción de los fines de semana.



Pidió a la población no ir a sus eventos por el sureste mexicano, y seguir por redes sociales y medios convencionales estos actos para evitar contagios de coronavirus.



“Ya a partir del lunes iniciamos una gira por el país es parte de la nueva etapa, cuidando todos los protocolos, vamos a llevar a cabo como lo hacemos aquí duramente las reuniones de seguridad porque tenemos que seguir atendiendo todo lo relacionado para conseguir la paz en el país eso no se puede desatender.



“Tenemos que seguir garantizando que haya paz, que haya tranquilidad, y combatiendo la violencia, de modo que vamos a tener seguir teniendo las reuniones de seguridad de 6:00 a 7:00 de la mañana, pero las reuniones en los estados de la República, lo mismo que hacemos aquí pero en cada uno de los estados.



“Vamos a estar una semana en estas giras, y otra semana aquí en la capital, ya les vamos a presentar todo el programa, porque vamos a visitar todos los estados de la República, a partir del lunes y vas ser el mismo programa de 6:00 a 7:00 de la mañana la reunión de seguridad donde corresponde y de 7:00 a 8:00 la conferencia de prensa, y si es posible un acto en el estado, siempre y cuando se trate de una actividad esencial no actos masivo, pero los estados con sana distancia, con todo el protocolo sanitario”.



Detalló que este lunes, en Cancún, Quintana Roo, la reunión con el Gabinete de Seguridad será de 6:00 a 7:00 y de 7:00 a 8:00 la conferencia de prensa y a las 11:00 horas se realizará en Isla Mujeres, la celebración del Día de la Marina en donde se darán ascensos, pero también reconocimientos al personal de la institución que está ayudando a enfrentar la pandemia del COVID-19.



López Obrador indicó que los lugares donde se darán los banderazos de construcción del proyecto ferroviarios no tendrá que pasar de más de 50 personas.



“Ya dije, repito, de que no vamos a poder atender personas, que nos presenten peticiones, denuncias, los coordinadores del Gobierno federal en los estados, desde mañana comenzarán a poner módulos para atender”.



AMLO de gira por el sur del país



Indicó que el miércoles estará en Campeche donde dará otro banderazo de construcción del Tren Maya, y jueves, señaló, la reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque.



“Ahí también va ser la conferencia de prensa, y ahí también el banderazo del tramo del Tren Myta correspondiente a Chiapas y Tabasco”.



En tanto que el viernes, estará en Villahermosa, Tabasco, en la mañana y al medio día realizará una visita de supervisión de la refinería de Dos Bocas, “y ese mismo día por la tarde-noche una supervisión al puerto de Coatzacoalcos”.



Indicó que el sábado no habrá reunión de seguridad y no habrá rueda de prensa, “pero si dos visitas: una planta, a un tren de refinería en Cangrejera y la visita a la refinería de Minatitlán, por el plan de rehabilitación de esta refinería”.



Señaló que el domingo, a las 10:00 de la mañana estará en Sayula de Alemán, en donde dará el bandera de modernización del Tren del Istmo.



Pidió a la población que no asista a estos eventos, para evitar aglomeraciones y señaló que estos se transmitirán en medios convencionales y en redes sociales



“Desde la casa se puede saber en qué va a consistir estos actos y ya el domingo, nos regresamos a la Ciudad de México para estar el lunes y toda la semana en la ciudad”



Adelantó que en dos semanas realizará estas mismas giras semanas, pero ahora en estados del norte.



“Yo voy a procurar por lo que se preocupan de mi situación les agradezco, sobre mis cuidados, voy a trasladarme por tierra, me va llevar más tiempo, pero ya tome esa decisión cuando menos en esta gira”.



“Me voy a ir con tiempo, porque voy hasta Cancún, voy a ir haciendo paradas, quedándome en el camino, hasta llegar a Cancún, el domingo para estar temprano; lo mismo en el caso de mi habitación o la casa donde me voy a quedar se va cuidar para que no se infrinjan, no se viole ninguna norma, que no porque va el Presidente un hotel cerrado se abre y se da un mal ejemplo.



“Voy a procurar que me hospede en lugares donde pueda hacerlo sin que tenga mucha comunicación con otra personas y que haya motivo para que se relaje la disciplina en cuanto al turismo, la ocupación de hoteles. Todo de manera cuidadosa”, dijo.