Conato de incendio en el mercado Emiliano Zapata de Orizaba causó alarma

Un conato de incendio en el mercado "Emiliano Zapata" de Orizaba, el cual fue provocado por un anafre que se quedó prendido, causó alarma entre los locatarios y movilizó a cuerpos de auxilio; por fortuna no hubo personas lesionadas solo daños materiales en dos locales.



Fue antes de las 22:00 horas, cuando ya estaba cerrado el Zoco, que algunos de los comerciantes que estaban todavía en la zona escucharon un estruendo y comenzaron a ver humo, por lo cual buscaron poner a los suyos a salvo y llamaron a las autoridades policiacas municipales para dar a conocer lo que estaba ocurriendo.



En entrevista, el coordinador de Protección Civil, Antonio Vázquez, indicó que los primeros que atendieron el incendio fueron los policías y de inmediato llegó el apoyo de los bomberos de Orizaba los cuales controlaron la situación.



Explicó que aún y cuando había dos tanques de gas en los locales que ahora están afectados, ninguno de estos explotó.



"Son daños materiales, no hubo personas lesionadas solo algunas con crisis nerviosas. Esta noche estamos haciendo la evaluación de los daños.



Recordó que se han hecho inspecciones de PC con énfasis en el tema de gas para prevenir alguna situación que ponga en riesgo a la gente que compra, así como a quienes comercializan sus productos. "No fue cuestión de fuga de gas, queremos dejarlo en claro, sino que dejaron un anafre prendido y aquí es responsabilidad de los propietarios que no tuvieron cuidado".



Añadió que van apretar en el tema de supervisión en este y otros mercados. Por ahora la afectación fue en dos locales de este mercado. La energía eléctrica en esa zona fue suspendida para evitar algún problema.



Al lugar de los hechos arribó Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos y ya cuando habido sido controlado el conato de incendio llegó Fuerza Civil.