Conciertos presenciales de Difusión Cultural inician con el Mariachi Universitario

Después de meses de actividades virtuales, ahora la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana (UV) presenta una serie de conciertos presenciales, como parte de la nueva cartelera que se apega a los lineamientos para el retorno seguro a las actividades artísticas.



Para este jueves 15 de abril toca el turno al Mariachi Universitario de presentarse en el Museo “San Rafael Guízar y Valencia”, en punto de las 19:00 horas. Este grupo artístico, gracias al empuje de su director, ha logrado un estilo único y fresco que reposiciona la música vernácula.



El Mariachi Universitario busca extender y mostrar la riqueza de la música mexicana en el Estado de Veracruz, por lo cual tiene preparado para este concierto un programa que incluye temas como: “El Toro Zacamandú”, “Michoacán”, “Popurrí Huasteco”, “A mi Veracruz”, “Sevillana”, entre otros.



Para el público que no podrá asistir, cabe mencionar que esta presentación también podrán disfrutarla desde casa, a través del Facebook Live del Mariachi Universitario, a partir de las 19:00 horas.



Sugerimos no perderse este jueves el concierto del Mariachi Universitario que, de manera presencial podrá escucharlo en el Museo San Rafael Guízar y Valencia ubicado en Benito Juárez número 70 Colonia Centro, a partir de las 19:00 horas.



No olvide que, por la pandemia, el concierto será con capacidad reducida de público, bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Se sugiere llegar puntual para alcanzar lugar.