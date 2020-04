El administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, aclaró que no se ha despedido personal de esta dependencia durante la contingencia de coronavirus, sino que en realidad concluyeron sus contratos temporales pero él mismo está buscando que sean reincorporados.



“Se pide su reincorporación, ya que hay muchas vacantes para cubrir espacios del comercio exterior”, comentó.



El Senador con licencia señaló que no sólo concluyeron contratos en Aduanas, sino también en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Aunque medios nacionales afirmaron que se despide a personal en plena crisis por COVID-19, el administrador de Aduanas reiteró que no es así y se busca mantener a los trabajadores dados de baja por finalizar su contrato.