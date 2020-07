Conductor denuncia que operadores de grúa dañaron la suspensión de su auto

Buenas noches,



El motivo de este correo es para hacer una denuncia ante el mal servicio que realizan las grúas que andan levantando autos mal estacionados. Les comento, el día de hoy miércoles, levantaron mi carro por estar mal estacionado en frente de Plaza Museo, aunque me tardé aproximadamente 10 minutos ya que sólo me bajé al cajero y lo reconozco dejé el carro mal estacionado.



Bueno eso es otro asunto, el calvario fue pagar la multa ya que la persona que atiende es muy cuadrada, ojalá y la puedan cambiar de área. El punto está en que después de todo esto fui a las grúas que se encuentran enfrente al Autozone de la zona norte de la ciudad y resulta que, al venir rumbo a mi casa, en la ciudad de Coatepec, noté que la dirección de mi carro no se sentía igual y como de paso me queda el taller al cual acudo, inmediatamente me comentó mi mecánico que la llanta delantera estaba chueca y al revisar la suspensión resulta que una barra estaba toda doblada, le comenté lo que me había pasado y me dijo fue la grúa.



Esto para que la gente a la cual le levante su carro chequen bien la unidad antes de sacarla del corralón y no les pase lo que, a un servidor, ya quisiera saber a dónde puedo poner la queja y ver si me pagan la compostura.



Dejo mi nombre y teléfono, pero espero que estos datos no lo publiquen



Atentamente



