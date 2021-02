Conductor se enferma al volante y choca contra un Sentra, en Boca del Río

En calles de la unidad habitacional Casas Tamsa en Boca del Rio el conductor de un automóvil se sentía mal y generó un percance al estrellarse contra otra unidad, provocando la presencia de los cuerpos de emergencia.



Esto se dio este martes por la tarde en el cruce de la avenida Urano y la calle Artículo 123, justo al llegar al semáforo.



Cristóbal P.M., de 40 años de edad, iba en un carro marca Nissan, tipo Sentra, y José Luis C., de 47 años de edad, a bordo de una camioneta, marca Toyota, tipo Rav4, sobre el carril de norte a sur.



José Luis C., empezó a sentirse mal y no logró frenar, chocando con la parte trasera del carro tipo Sentra, quedando la camioneta atravesada.



Los paramédicos Unipar de Conurbados, dieron los primeros auxilios al chofer de la Toyota, mientras que oficiales de Tránsito Municipal de Boca del Río acordonaron la zona de accidente.



Los oficiales peritos realizaron las diligencias y recabaron la información para deslindar responsabilidades.