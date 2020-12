CONDUSEF recibe a la semana hasta 7 quejas contra falsas financieras

Entre seis a siete quejas por semana recibe la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) en contra de "gestoras de créditos" o "falsas financieras".



Tales empresas conceden préstamos a cambio de un adelanto de dinero por concepto de "gestión de crédito"; sin embargo, en ninguno de los casos el emisor autoriza el préstamo ni devuelve el "enganche", reveló el subdelegado de la CONDUSEF en Veracruz, Rafael Trillo Gracida.



"No se dejen llevar por ‘el canto de las sirenas’, con el dinero fácil donde les otorgan préstamos y donde piden que depositemos a este tipo de pseudonegocios".



Estas supuestas financieras no operan bajo el régimen de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM), sino sociedades anónimas y al final, escapan de la regulación de la CONDUSEF.



"No podemos hacer nada porque no son instituciones financieras y por lo tanto, en muchos casos el usuario llega a pagar 8 mil, 36 mil pesos".



Recordó que nadie emite créditos "fáciles" y menos si la empresa a cambio demanda "adelantos" o "enganches".