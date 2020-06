CONEVAL: letalidad del COVID es alta en municipios pobres

El contagio por el Coronavirus es más elevado en las grandes áreas urbanas del país; sin embargo, en la zonas de alta pobreza del país es más letal, de acuerdo con los datos de “El visor geoespacial de la pobreza y COVID-19 en los municipios de México”, desarrollado recientemente por el CONEVAL.



La incidencia del Coronavirus es baja en los municipios con 80 por ciento o más de población en situación de pobreza, donde 9 de cada 100 mil personas presentan la enfermedad. Sin embargo, la tasa de letalidad es mayor en esos lugares.



En 17 de los 35 municipios más pobres del país, el porcentaje de defunciones con relación al número de contagios se ubicaron por arriba de la media nacional (10.9 por ciento).



Esto se debe a que estas localidades no cuentan con la infraestructura necesaria para el tratamiento de los enfermos y la accesibilidad por carretera pavimentada a los centros donde pueden ser atendidos es muy baja.



Por su parte, las grandes concentraciones de casos positivos de Coronavirus en el país se localizan en los municipios que conforman los principales tejidos urbanos: en la zona metropolitana del Valle de México; en la frontera norte, la zona metropolitana de Tijuana, Mexicali y Juárez, así como de Culiacán.



Aunque el nivel de incidencia de la enfermedad es mayor, la tasa de letalidad es relativamente menor a la de los municipios más pobres.



En las zonas metropolitanas donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, principalmente ubicadas en Puebla, Guerrero y Veracruz, se han registrado un mayor número de contagios, por ejemplo, en Acapulco y en Poza Rica.



En el sur del país destacan tres zonas metropolitanas con más casos positivos: la de Villahermosa, Tabasco; la de Cancún, Quintana Roo, y la de Veracruz, Veracruz, pero a diferencia de las pasadas, reportan un porcentaje de población en situación de pobreza menor a 40 por ciento.



MUNICIPIOS INDÍGENAS



A la fecha se han identificado casos de COVID-19 en cuatro de cada 10 de los 623 municipios indígenas.



De éstos, en el que se presenta el mayor número de contagios es San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y defunciones es San Felipe del Progreso, Estado de México,



En referencia a los municipios indígenas con mayor incidencia de pobreza (90 por ciento o más), en 53 de los 263 se han presentado casos positivos de COVID-19 y el número de contagios, al momento, no ha superado los 13 por municipio.



En los municipios indígenas no se ha registrado un número considerable de casos.



Sin embargo, la población puede presentar mayores dificultades para enfrentar esta situación, debido a las limitaciones o ausencia de la infraestructura o recursos humanos con las características requeridas para atender los casos COVID-19 o las fallas en los sistemas de referencia en el sector Salud.



El 41 por ciento de los llamados Municipios de la Esperanza que fueron seleccionados para reactivar las actividades a partir del pasado 18 de mayo son indígenas.



El 84 por ciento de los Municipios de la Esperanza tienen rangos de pobreza superiores a 60 por ciento, y más de 90 por ciento tienen una población menor a los 15 mil habitantes.



Además, en 57 por ciento de estas localidades la mitad de la población tiene baja o muy baja accesibilidad a carretera pavimentada.