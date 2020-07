Confirma Alcalde de Xalapa que habrá sanciones por no usar cubrebocas

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que esta semana se definirá en Cabildo cuáles serían las sanciones para los ciudadanos que no porten cubrebocas y a los establecimientos que no cumplan con las medidas que dicta el sector salud ante la pandemia.



"Justo el Cabildo va a determinar ahora el tipo de sanciones que se pueden aplicar. El Cabildo lo va a determinar en la próxima sesión", dijo.



Respecto a los establecimientos, el munícipe indicó que se les realizará un primer exhorto y, en el caso de que se continúe sin acatar las indicaciones, se procederá a clausurar.



"Lo que también estamos haciendo es que se verifica que los establecimientos cumplan con que están entregándole a sus clientes y trabajadores el cubrebocas y si no cumplen, ahí si vamos a proceder a clausuras. En la primera revisión se les hace un exhorto y en primera revisión se les hace un llamado de atención y en la segunda, ya pueden proceder sanciones".



El primer Edil reiteró que ante la negativa de algunos transeúntes de utilizar el cubrebocas, cuando esto es obligatorio en la ciudad, es necesario que se ponga a discusión en la próxima sesión de Cabildo su uso obligatorio en cualquier espacio público.



Cabe señalar que hace unos días, el Alcalde anunció posibles multas para los xalapeños que no se protegieran con el cubrebocas al salir a la calle o a los comercios que no tomaran en cuenta darle seguridad en salud a sus clientes, pues el municipio continúa en semáforo rojo y los contagios van en aumento.