Confirma bisnieto de Emiliano Zapata acciones legales contra pintor Fabián Cháirez

Benjamín Zapata Amaro, bisnieto del general Emiliano Zapata, calificó como “una porquería y una ofensa” el polémico cuadro del artista Fabián Cháirez, mostrando al ícono revolucionario feminizado y el cual desató protestas en el Palacio de Bellas Artes.



“Esperemos que se corrija el rumbo de la imagen, vamos a ir a lo legal. Bellas Artes es algo especial, es algo importante y pedimos que se respete. Mi bisabuelo fue un revolucionario. (El cuadro) es una porquería, eso no es arte. Mi bisabuelo fue un general”, aseveró.



Dijo que es una burla para su bisabuelo y para su familia, por lo que actuarán de manera legal en contra del pintor.



Y es que reprobó además, que el Gobierno Federal no hiciera nada al respecto, sino por el contrario apoyó a quien ofendió al General revolucionario y permitió la exposición del cuadro en un recinto tan importante.



“Fue una burla lo que hicieron, nosotros nos vamos a ir legalmente. Vamos a hacer algo legal, no queremos problemas. El nieto del general, Jorge Zapata González, siempre ha llevado los ideales y por eso dio una conferencia”, comentó.



Refirió que su bisabuelo no se vendió y tampoco traicionó sus ideales y que incluso éstos están vigentes, por lo que no debería ser ofendido de tal manera.



“Es una falta de respeto porque tenemos un icono de la Revolución que es el único que fue el que más pudo. No se vendió, no traicionó sus ideales y están vigentes. Nosotros llevamos esa descendencia todavía. La familia Zapata todavía llevamos ese legado, siguen los ideales de mi bisabuelo trascendiendo en la tercera generación que son nietos, bisnietos y tataranietos”, finalizó.