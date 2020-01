Confirma CEDH que en al menos tres puntos del Estado continúa búsqueda de fosas

Al menos tres puntos en el Estado de Veracruz continúan en labores de búsqueda de fosas clandestinas, dio a conocer la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez.



La defensora aclaró que dicha tarea escapa a sus facultades, sin embargo, proporciona acompañamiento a los Colectivos de Familiares de Desaparecidos.



"Está la zona Córdoba y Orizaba, está Arbolillo y La Guapota".



En este caso, refirió que como ente defensor de los derechos humanos brinda acompañamiento a las familias, sin embargo, los propios acuerdos con los familiares le impiden detallar sobre las labores en predios con puntos positivos de restos humanos.



"Entiendo que está dando acompañamiento la Comisión Estatal de Búsqueda y la de Derechos Humanos acude a esas búsquedas cuando las partes intervinientes solicitan la participación de la Comisión porque no es un tema dentro de nuestra competencia, pero damos los acompañamientos cuando lo solicitan las familias".



Dijo que la CEDH también dio acompañamiento a Colectivo Madres Luna y a Colectivo Solecito y anunció que, como defensoría, acudirá a las labores del predio Arbolillo de Alvarado, cuando se reanuden las labores.



"Se está trabajando (en La Guapota) y no puedo dar más detalles, es una situación que se acordó con los propios familiares de ese caso, no estoy facultada para dar detalles".