Confirma Tribunal multa a MORENA por rebasar gastos en Tuxpan

El partido MORENA no consiguió invalidar una sanción impuesta por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) al detectar un rebase en los gastos de campaña del candidato a presidente municipal y hoy alcalde electo de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro.



MORENA impugnó ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución 1224/2021 del Consejo General del INE con fecha 22 de julio, como parte de un procedimiento de Queja de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.



En este dictamen, el Consejo del INE detectó que Pozos Castro no reportó la fiscalización de distintos eventos de cierre de campaña de su candidatura a la presidencia municipal tuxpeña, así como el no reporte de impresión de publicidad e inserciones de propaganda en Facebook.



El INE determinó imponer una sanción de 43 mil 80 pesos al Partido MORENA, a cobrarse por medio de una reducción del 25 por ciento en sus prerrogativas mensuales por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes.



En respuesta a la amonestación, MORENA presentó el recurso de apelación 104/2021 ante la Sala Regional, sin embargo, el Tribunal consideró infundados los argumentos.



Esto, dado que la sanción del INE no vulnera el principio de presunción de inocencia de dicho partido; y que durante el periodo de investigación, MORENA tuvo conocimiento del proceso de fiscalización desde el pasado 18 de junio.



Sin embargo, ni el partido ni el candidato presentaron algún elemento que desvirtuara la responsabilidad aludida o bien, el deslinde de la conducta denunciada; por lo que la Sala Xalapa confirmó la sentencia impugnada.