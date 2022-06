Confirman a Marisol Delgadillo como próxima Presidenta del OPLE Veracruz

Para ocupar dos lugares en el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designó con 9 votos a favor y 2 votos en contra, a favor a Marisol Alicia Delgadillo Morales como consejera presidenta y con 8 votos a favor y 3 en contra a Fernando García Ramos.Durante la sesión extraordinaria virtual efectuada este jueves, se aprobaron los nombramientos para un periodo de 7 años y sin posibilidad de una reelección al concluir los respectivos cargos.García Ramos, fue designado consejero del OPLE Veracruz para sustituir a Juan Manuel Vázquez Barajas, quien concluyó el cargo en septiembre del año pasado. Tomará el cargo de manera inmediata.Mientras que Marisol Alicia Delgadillo asumirá su nuevo encargo el próximo 4 de septiembre, toda vez que sustituirá a Alejandro Bonilla Bonilla.Los consejeros determinaron que el proceso de selección fue riguroso, transparente y cuidadoso para obtener los mejores perfiles, que desempeñarán el cargo con independencia y autonomía a favor de la democracia.La consejera Carla Humphrey dijo no compartir la propuesta de Marisol Alicia Delgadillo Morales para la Presidencia del OPLE, pues dijo que había mejores perfiles, como el de Cinthya Nimbe González Arriaga, por su trayectoria, grado académico y su experiencia en transparencia y gobierno abierto.Incluso, dijo que González Arriaga tenía el perfil para ocupar la Presidencia del OPLE Veracruz.El consejero electoral Ciro Murayama expuso que los nombramientos se aprobaron de forma colegiada, por lo que los nuevos consejeros electorales locales no le deben un favor al INE ni a nadie.Los exhortó a trabajar a favor de la democracia y a defender a los OPLES de los ataques que se están orquestando en contra de esos organismos.Asimismo, se eligieron consejeros presidentes para los OPLES de Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Veracruz, así como Consejerías Electorales de Hidalgo y Veracruz.De acuerdo a su currículum, Delgadillo Morales cuenta con licenciatura en Derecho, maestrías en Administración de Negocios Global, en Derecho Electoral, en Acción Política y Administración Pública y doctorado también en Administración Pública.De 2019 a la fecha se ha desempeñado como consultora de LTG Consulting Mexico y previamente ha laborado como Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Subdirectora de Notariado y Bienes Inmuebles del ISSSTE.También fue Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)asesora en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y secretaria particular en el extinto Insituto Electoral Veracruzano (IEV).Ante el INE, la próxima Presidenta del OPLE destacó su experiencia en derecho inmobiliario, notarial, registral, electoral y administrativo, en áreas de derechos humanos, fiscalización y responsabilidades de servidores públicos.Detalló que actualmente asesora en temas de igualdad laboral y no discriminación.