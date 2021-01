Confirman que Alcalde de Veracruz está de vacaciones en Miami

El alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, sí se encuentra de vacaciones en Miami, mientras su municipio es de los que mantienen mayor índice de contagio por la pandemia de COVID-19.



A pesar de que personal del Ayuntamiento porteño confirmó que el edil no se encuentra desde el día de ayer jueves y que no saben cuándo se presentará a sus labores, Yunes Márquez intenta desviar el tema, al argumentar que es un ataque político.



No obstante, desde el día de ayer circuló una fotografía del Alcalde en el aeropuerto y fuentes cercanas al munícipe confirmaron que se encuentra en la Unión Americana junto con su familia.



El vuelo en el que partió a Miami fue el número 422 de Aeromexico desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a Florida, Estados Unidos.



Hasta el momento, tampoco tiene agendadas actividades públicas y su última reunión donde se le observó, fue el día miércoles, es decir, un día antes de su viaje al extranjero.



Cabe mencionar que apenas el martes pasado, el Gobierno de Veracruz emitió el Decreto por el que se establece la “Alerta Preventiva por el Virus SARS-CoV2” desde el día de ayer jueves y hasta el próximo domingo 17 de enero, mismo que considera al municipio de Veracruz entre los más riesgosos de contagios de COVID-19; no obstante, el Alcalde panista abandonó a su población en tiempo de crisis sanitaria.