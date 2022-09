Conflicto entre INPI y sindicato lleva más de 3 meses sin solución: Delegada

Desde el 4 de junio, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha dado solución a los reclamos de trabajadores sindicalizados, quienes en esa fecha tomaron las instalaciones, señaló la delegada Magdalena Hernández.“La manifestación es nacional y (aún está vigente). Lo que han referido a nivel nacional y el mismo sindicato se suma a las peticiones que ellos realizan y quien da seguimiento es el representante nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas”, explicó la funcionaria.Como lo dio a conocer alcalorpolitico.com, el 4 de junio trabajadores sindicalizados pegaron en la fachada de la delegación del INPI, en Landero y Coss esquina Xalapeños Ilustres , mensajes con parte del pliego petitorio a las autoridades Entre los reclamos, los socios de la Sección Sindical 86 del Sindicato Nacional de Trabajadores Indigenistas (SNTI) exigieron el cese de los encargados de las Unidades Operativas y que no haya más duplicidad de cargos dentro del organismo.Pidieron además que no haya más tardanzas en cuanto a la aprobación de licencias de pre- pensión, así como las hojas únicas de servicio y constancias de nombramientos, y la construcción de las unidades operativas de Tuxtepec, Zacapoaxtla y Huejutla.