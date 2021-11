Confrontan diputados del PAN a titular de SEDESOL durante su comparecencia

Diputados del Grupo Legislativo del PAN y el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, se confrontaron durante la comparecencia del funcionario ante la comisión de Bienestar y Desarrollo Social del Congreso; los legisladores lo calificaron como el peor funcionario del actual Gobierno y éste les respondió que en la actual administración y las anteriores “no son iguales”.El legislador del blanquiazul por el Distrito XV, Miguel David Hermida Copado, acusó que la Cuarta Transformación desestima a la academia, ya que el funcionario no presentó una sola matriz de evaluación de política social: “cualquier maestro o profesor de administración lo hubiera reprobado”.Además, señaló que en el tercer Informe trimestral la SEDESOL entregó más de 400 millones sin estar comprometidos al mes de septiembre del 2021, es decir que estaría a punto de incurrir en subejercicio.El funcionario respondió que la política de desarrollo social de la actual administración está enfocada en los que más lo necesitan, sin intermediarios, cuando en 2016 y 2018 “no hubo programas sociales”.“Lo único que hacían era comprar despensas a través de otra Secretaría y los empleados de la SEDESOL se encargaban de entregarlos. No había padrones; los programas se movilizaban rentando automóviles mediante 80 millones de pesos anuales”, recordó.Además, Fernández Sánchez negó que exista subejercicio al estar comprometido el presupuesto, opinando que el diputado no sabe diferenciar la Ley de Disciplina Financiera, a pesar de ser administrador.Por su parte el diputado plurinominal, Bingen Rementería Molina, dijo que de su parte le entrega “la medalla de oro al peor secretario que tiene este Gobierno”.Aunque la presidenta de la Comisión, Magaly Armenta, llamó al orden tras los dichos del panista, el legislador recordó que Fernández Sánchez dijo que con una despensa de mil pesos una familia en Veracruz puede sostenerse durante un mes“Si yo fuera el Gobernador del Estado y me entero de esa declaración y lo corro al minuto” (…) Cómo es posible, que en gobiernos de todos los colores siempre había una pequeña disminución en la pobreza y llegaron ustedes y fue al revés, cuando se supone que este Gobierno está precisamente atendiendo eso”.Al respecto, el secretario subrayó que en la actual administración no son iguales, aseverando que le interesan este tipo de puntos de vista para saber lo que piensa la oposición.“Me da mucha tristeza saber que no tenemos oposición seria, inteligente, que haga propuestas”.Reiteró que el CONEVAL estableció que en Veracruz se ha reducido la pobreza extrema, pese a que durante el Gobierno panista de 2 años no encontraron padrones de beneficiarios.“No había programas sociales con presupuesto; se dedicaban simplemente a repartir las despensas que se compraban en el DIF; no encontramos un padrón de beneficiarios porque no dejaron nada”.Al hacer uso de la voz en la segunda ronda, el legislador Hermida Copado dijo que al ritmo del actual Gobierno la pobreza extrema se reduciría en 31 años, lo que el funcionario replicó señalando que sería en un lapso de 7 años.“El rezago de más de 30 años a partir de los Gobiernos neoliberales, a quienes ustedes mismos los apoyaban, es el rezago que tenemos, aunque te rías diputado. Los presupuestos no dan para solucionarlo; peor sí estamos en la dirección correcta”, dijo el funcionario.